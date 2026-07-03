Cancillería informa que mantiene asistencia a peruanos en Venezuela tras terremotos

Archivo - Perú.- Perú saluda anuncio de firma de acuerdo entre EE.UU. e Irán para cese de hostilidades - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, por intermedio de la Sección de Intereses en Caracas, a cargo de los temas consulares, está en permanente contacto con los connacionales en Venezuela que requieren de asistencia y se están realizando las coordinaciones necesarias para su evacuación.

Mediante un comunicado la Cancillería manifestó que estas acciones de asistencia se vienen realizando en la hermana República Bolivariana de Venezuela, luego de los terremotos que azotaron ese país el pasado 24 de junio.

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"Hasta el momento, siete peruanos han sido reportados como desaparecidos, cuya búsqueda continúa en coordinación con las autoridades locales. Adicionalmente, lamentamos el fallecimiento de tres ciudadanos peruanos, lo que ha sido informado por sus familiares", señaló.

También manifestó que se viene brindando asistencia a 13 compatriotas, entre ellos niños, adultos, madres de familia y mujeres gestantes, así como se realiza un despliegue prioritario para entregar asistencia humanitaria a la familia de un menor de edad de nacionalidad peruana.

"Pese a las dificultades propias en una zona de desastre y, en la medida en que las circunstancias lo permiten, nuestra Sección de Intereses mantiene acceso a La Guaira y continúa desplegando labores de asistencia para los peruanos en la zona", precisó el comunicado.

Del mismo modo, se invocó a nuestros connacionales y a los familiares que logren contactar con los peruanos afectados, a estar atentos a las fuentes oficiales del Gobierno venezolano que también está brindando apoyo a los damnificados.

"La ayuda humanitaria que envía el Gobierno del Perú, así como aquella que otros gobiernos solidariamente también hacen llegar a Venezuela, se entrega a las autoridades de ese país, quienes la distribuyen de acuerdo con las necesidades de la población y priorizando las zonas más afectadas por los terremotos", expresó la Cancillería.

También dio a conocer que la línea telefónica de emergencia se encuentra congestionada debido al elevado número de llamadas registradas y a las interrupciones en las comunicaciones.

Ante esta situación exhortó a los connacionales y sus familiares a mantener la comunicación a través del correo electrónico institucional (info@consulperu-caracas.com) y el WhatsApp de emergencia (00) 584142224598, para garantizar una respuesta oportuna.

(FIN) HTC