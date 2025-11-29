Cancillería inspecciona CEBAF de Tumbes para fortalecer seguridad en las fronteras

Andina/Difusión

Lima 29 Nov. (ANDINA) -

Como parte de la política de descentralización del Gobierno de transición y reconciliación nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores supervisó esta mañana las actividades del Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Eje Vial N. o 1 en Tumbes, con el objetivo de fortalecer la seguridad en las fronteras.

El director de América del Sur, ministro Roland Denegri, lideró delegación de Cancillería. Durante la inspección, resaltó que las recomendaciones relativas a los desafíos en la operatividad y atención en los CEBAF fueron incluidas en el Plan de Acción de Quito, aprobado en la reciente reunión de la Comisión de Vecindad Ecuatoriano–Peruana.

Lee también Ejecutivo firma adenda N° 11 para modernización del primer grupo de aeropuertos del Perú

La Cancillería, a través de su oficina desconcentrada en Tumbes, participa en la Junta de Administración del CEBAF y mantendrá el seguimiento a este compromiso de corregir las demoras en el control migratorio y necesidades de infraestructura, que afectan principalmente el desarrollo turístico de la región.