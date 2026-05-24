Cancillería y Ministerio de Defensa coordinan retorno de 53 peruanos desde Bolivia

Andina/Difusión

Lima 24 May. (ANDINA) -

Los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa coordinaron, en un esfuerzo de cooperación y asistencia humanitaria, el retorno seguro de nuestros compatriotas varados por los bloqueos en Bolivia y la donación de cuatro toneladas de bienes alimentarios de primera necesidad.

A través de la embajada y consulados peruanos en el país vecino, se concretó hoy el regreso a nuestro territorio de 53 peruanos.

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú arribó este domingo a ese país hermano y entregó la ayuda humanitaria destinada a mitigar el desabastecimiento provocado por las protestas.

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En ese mismo vuelo, las oficinas consulares embarcaron a 35 connacionales: 14 procedentes de La Paz y 21 de Cochabamba.

Apoyo de aerolínea privada

A este esfuerzo se sumó el valioso apoyo de la aerolínea LATAM, que, de manera completamente gratuita, trasladó en vuelo de repatriación a 18 peruanos más desde La Paz hacia Lima. Asimismo, continuando con las labores de asistencia, cinco peruanos emprenderán mañana el vuelo de regreso con LATAM bajo esta misma modalidad.

Los connacionales agradecieron el apoyo constante de la Embajada del Perú en Bolivia y de los consulados generales en La Paz y Cochabamba, en un escenario incierto y complejo para los viajantes y residentes en ese país.

Igualmente, en un gesto de hermandad, reciprocidad y buena vecindad, las autoridades peruanas se encuentran facilitando el traslado de aproximadamente 53 ciudadanos bolivianos que permanecían varados en la región de Puno, permitiéndoles volver a sus hogares de forma segura.

De esta manera, los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa reafirman su firme compromiso con la protección, defensa y bienestar de todos los peruanos en el exterior y en el país respectivamente.

(FIN) NDP/HTC