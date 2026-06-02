Cancillería y Naciones Unidas fortalecen medidas para prevenir tráfico ilícito de armas

Andina/Difusión

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) realizaron el Curso Nacional sobre el Combate al Tráfico de Armas y Municiones (CTAM), a fin de prevenir y combatir este flagelo, con especial énfasis en las zonas de frontera.

La actividad se realizó del 26 al 29 de mayo en la ciudad deTumbesy fue coorganizada por la cartera ministerial en su calidad de presidente de la Comisión Nacional contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CONATIAF).

El objetivo fue analizar el contexto regional de esta problemática, así como transferir conocimientos y herramientas específicas para

optimizar la regulación y el control de estos materiales, evitando su desvío hacia flujos ilegales.

Fueron capacitados más de 30 representantes, entre funcionarios y personal operativo de instituciones clave como la Policía Nacional del Perú, Sucamec, Ministerio Público, Ejército, Marina de Guerra, Sunat, la Oficina de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional y la Dirección Desconcentrada de Tumbes.

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LaCancilleríasostuvo que con dicha jornada y su edición anterior, realizada en marzo último en Trujillo, reafirman su compromiso con el fortalecimiento de capacidades de las entidades competentes en la materia.

"De este modo, se busca hacer frente a las redes de tráfico ilícito de armas, un flagelo estrechamente vinculado a delitos como la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico, el terrorismo, el sicariato, el contrabando y la minería ilegal", resaltó la cartera.