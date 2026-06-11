Cancillería: Perú y Corea acuerdan proyecto para fortalecer protección de migrantes

Andina/Difusión

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

El canciller Carlos Pareja suscribió este jueves, junto a representantes de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica), el proyecto “Fortalecimiento de la protección de refugiados y migrantes y promoción de la integración local en las comunidades de acogida en Lima”.

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La firma del acuerdo se realizó en el Palacio de Torre Tagle y contó con la participación de la directora ejecutiva de la APCI,Noela Pantoja; el director de la oficina de Koica en el Perú,Kim Youngwoo; la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Perú,Laura Almirall; y funcionarios de la Cancillería.

Durante la ceremonia, el ministro de Relaciones Exteriores destacó que el proyecto refleja el compromiso conjunto de ambos países con una agenda de desarrollo inclusiva, solidaria y centrada en las personas.

Pareja señaló que la iniciativa “complementa de manera estratégica los esfuerzos nacionales orientados a fortalecer el marco de protección” y precisó que busca “que la migración sea un motor al desarrollo en el país, a través de una integración más efectiva”.

Cooperación hasta el 2028El acuerdo contempla una inversión de 14.5 millones de dólares estadounidenses, iniciará su ejecución este año y se extenderá hasta el 2028. Según destacó el canciller, el aporte de cooperación técnica brindado por Corea, a través de Koica, constituye una muestra de confianza y compromiso con el desarrollo sostenible del Perú.La iniciativa tendrá a ACNUR como socio implementador y busca mejorar el acceso a un estatus migratorio regular, ampliar los servicios sociales inclusivos y promover una convivencia pacífica e integradora entre las personas refugiadas, migrantes y las comunidades de acogida.