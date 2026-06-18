Perú.- Cancillería: Perú destacó en 114 Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT

Andina/Difusión

Lima 19 Jun. (ANDINA) -

El Perú tuvo una destacada participación en la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), espacio en el que se analizaron los principales desafíos que enfrenta el mundo laboral y se adoptó un nuevo convenio internacional sobre trabajo decente en la economía de plataformas, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Durante dos semanas, representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de los estados miembros de la OIT abordaron temas vinculados con la transformación tecnológica, la digitalización, el fortalecimiento del diálogo social y la actualización de las normas internacionales del trabajo.

La Conferencia Internacional del Trabajo constituye el máximo órgano deliberativo de la OIT y reúne anualmente a delegaciones tripartitas con el objetivo de promover consensos frente a los retos actuales y futuros del ámbito laboral.

Nuevo convenio

Entre los principales resultados de la 114.ª CIT destacó la adopción del Convenio 193 de la OIT sobre el trabajo decente en la economía de plataformas, considerado un hito para la organización al ser el primer instrumento internacional dedicado específicamente a los efectos de la digitalización y las nuevas tecnologías en las relaciones laborales.

Su aprobación fue resultado de un proceso de negociación de dos años que comenzó durante la 113.ª CIT, realizada en 2025, y concluyó en la presente conferencia con la adopción del nuevo convenio internacional.

Cabe precisar que la delegación peruana estuvo integrada por el embajador Elmer Schialer, representante permanente del Perú ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, quien acompañó al viceministro de Trabajo, Tomás Alejandro Flores Noriega, además de otros funcionarios.