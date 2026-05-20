Cancillería: el Perú y Türkiye fortalecen su relación bilateral

Andina/Difusión

Lima 20 May. (ANDINA) -

En el marco de la visita oficial del viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri Boza, a la República de Türkiye, esta mañana se realizó en la ciudad de Ankara el IX Mecanismo de Consultas Políticas.

Dicho mecanismo fue copresidido junto al viceministro de Asuntos Exteriores de Türkiye, embajador Zeki Levent Gümrükçü, que reafirma el excelente nivel del diálogo político bilateral y el renovado dinamismo de la relación entre ambos países.

En ese contexto, la presencia del viceministro peruano en Ankara constituye una clara expresión del compromiso del Perú con el fortalecimiento y la profundización de los vínculos bilaterales, así como con la consolidación de una agenda orientada a resultados concretos.

Durante la reunión, ambas delegaciones efectuaron una revisión integral de la agenda bilateral y acordaron continuar fortaleciendo el diálogo político y la cooperación económica, comercial, turística, científica, técnica y cultural entre ambos países.

Al respecto, se resaltó la suscripción de instrumentos de cooperación en materias como la investigación científica, la gestión de desastres y emergencias, así como facilidades para familiares dependientes del personal diplomático. Asimismo, se destacaron avances en otros instrumentos en áreas como turismo y cooperación ambiental.

En el plano económico-comercial, ambas partes coincidieron en la importancia de seguir impulsando el dinamismo de la relación, destacando el crecimiento del intercambio bilateral y la necesidad de avanzar hacia una mayor diversificación del comercio y el aprovechamiento de nuevas oportunidades de inversión. En ese sentido, se subrayó la importancia de fortalecer los vínculos empresariales y promover iniciativas que contribuyan al incremento del comercio, inversiones y turismo en beneficio de los pueblos de ambos países.

Asimismo, elviceministro Denegri destacó la importancia estratégica de concretar el establecimiento de vuelos directos entre Türkiye y el Perú por parte de Turkish Airlines, loque contribuiría significativamente al fortalecimiento del comercio, el turismo y la conectividad entre ambos países.

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En el ámbito multilateral, las delegaciones abordaron temas de alta relevancia de la agenda internacional, incluyendo la situación en América Latina, con énfasis en los desafíos vinculados a la gobernabilidad, la migración y la seguridad regional. También se abordó el desarrollo del conflicto entre Rusia y Ucrania y sus implicancias para la estabilidad internacional, la evolución de la situación en el Medio Oriente, y en particular los escenarios de tensión como en el Golfo.

Igualmente, se trataron aspectos vinculados al fortalecimiento del sistema multilateral, la coordinación en organismos internacionales y el apoyo recíproco en candidaturas. Al término del encuentro, ambas partes expresaron su voluntad de continuar fortaleciendo la relación bilateral, así como de mantener la periodicidad de este mecanismo, cuya próxima edición se celebraría en el Perú.

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