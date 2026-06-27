Cancillería se pronuncia sobre donaciones privadas para Venezuela

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 28 Jun. (ANDINA) -

Ante las constantes y generosas solicitudes de empresas privadas, gremios y asociaciones de diversa índole, que expresan su voluntad de enviar bienes de asistencia humanitaria a Venezuela y para canalizar la ayuda ofrecida de manera viable y efectiva, el Ministerio de Relaciones Exteriores comparte la siguiente información:

- Debido a restricciones normativas, no es legalmente posible que la Cancillería reciba, almacene o transporte bienes físicos (alimentos, medicinas, ropa, etc.) provenientes de entidades privadas o particulares.

- De acuerdo a lo informado por la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, se confirma que el Fondo Humanitario para Venezuela tiene habilitada una plataforma oficial y segura para recibir donaciones económicas, al igual que las siguientes Agencias, Fondos y Programas con presencia en Venezuela y mandato en respuesta humanitaria.

https://crisisrelief.un.org/en/donate-venezuela-crisis?utm_s...;utm_medium=popup&utm_campaign=venezuelaEQ&utm_content=button" target="_blank" class="ApplyClass">- Fondo Humanitario para Venezuela.Proporciona ayuda vital, atención médica, agua potable, educación y medios de subsistencia, a través de socios de confianza que trabajan en coordinación con las autoridades locales. El Fondo Humanitario para Venezuela colabora con decenas de ONG locales de confianza y personal de primera línea que comprenden mejor las necesidades de la comunidad y pueden acceder a zonas inaccesibles para otros.

En caso se quiera realizar una transferencia bancaria, contactarse con

crisisrelief@un.org.

-Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

https://help.unicef.org/peru/emergencia-venezuela?utm_source...;utm_medium=banner-peru&utm_campaign=Emergencia_venezuela%E2%80%8B%E2%80%8B" target="_blank">- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Mediante transferencia bancaria:

BCP – Cuenta en soles: 1930047766083; CCI: 00219300004776608311BCP – Cuenta en dólares: 1930090178197; CCI: 00219300009017819711Yape: 989 598 879

https://venezuela.unfpa.org/es/terremoto-en-venezuela" target="_blank">- Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA):

https://peru.iom.int/es" target="_blank">- Organización Internacional para las Migraciones (OIM):

https://donate.wfp.org/1243/donation/regular/?campaign=1517&...;survey=true" target="_blank">- Programa Mundial de Alimentos (PMA).

https://www.every.org/undp/f/helping-venezuelan-communities?..." target="_blank">- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que continuará realizando todos sus esfuerzos para prestar la ayuda humanitaria a la hermana República de Venezuela, en estos difíciles momentos.

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