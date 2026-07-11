Cancillería se pronuncia respecto a opinión emitida por grupo de trabajo de la ONU

Andina

Lima 12 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció respecto a la opinión emitida por el grupo de trabajo de las Naciones Unidas (ONU), sobre la situación del expresidente Pedro Castillo y precisó que "las opiniones de tal Grupo de Trabajo no tienen la naturaleza jurídica de una sentencia internacional".

Mediante un comunicado, la Cancillería formuló precisiones en torno a la opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con relación al citado exprimer mandatario.

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"El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas es un Procedimiento Especial del Consejo de Derechos Humanos de dicha Organización, integrado por profesionales independientes que, en el marco del mandato conferido por dicho órgano, examinan comunicaciones individuales y formulan opiniones y recomendaciones dirigidas a los Estados", señaló el pronunciamiento.

Asimismo, expresó que; "Conforme al derecho internacional público, las opiniones del Grupo de Trabajo constituyen pronunciamientos emitidos por un mecanismo de supervisión no jurisdiccional, cuyo propósito es promover el diálogo y la cooperación internacional en materia de derechos humanos".

"Las opiniones de tal Grupo de Trabajo no tienen la naturaleza jurídica de una sentencia internacional, no constituyen decisiones jurisdiccionales obligatorias y no producen, por sí mismas, efectos directos en el ordenamiento jurídico interno y, por tanto, no modifican las decisiones que adopten las autoridades nacionales competentes", precisó el comunicado de la Cancillería.

(FIN) HTC