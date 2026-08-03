Cancillería ratifica compromiso para trabajar por los grandes desafíos que enfrenta Perú

Andina/Difusión

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

Durante el acto central por el 205.° Aniversario de creación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Día del Diplomático, que se realizó en el Palacio de Torre Tagle, el canciller Carlos Espá, ratificó el compromiso de trabajar por los grandes desafíos que enfrenta el Perú.

La ceremonia contó con la presencia de altas autoridades y, durante su alocución, el canciller destacó el papel desempeñado por su sector en sus más de dos siglos de servicios al Perú.

“El prestigio que Torre Tagle ha logrado no es producto del azar; es el resultado del trabajo serio, técnico y perseverante de una institución que ha hecho de la excelencia una de sus principales fortalezas, y que se sostiene en la calidad profesional que ha sabido cultivar”, enfatizó.

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A su turno, el vicecanciller y jefe del Servicio Diplomático de la República, embajador Eric Anderson, subrayó que “la política exterior también tiene un profundo sentido humano".

"Nuestras oficinas consulares son el rostro del Estado peruano para cientos de miles de compatriotas que residen en el exterior. Su misión consiste en proteger a nuestros connacionales, fortalecer su vínculo con el Perú, preservar su identidad y mantenerlos plenamente integrados a la vida nacional”, expresó.

Conmemoración de aniversario

Las celebraciones por el 205.° aniversario de creación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Día del Diplomático, se iniciaron a primera hora de hoy con una romería a las tumbas del Mariscal Ramón Castilla, José Gregorio Paz Soldán y Ureta y Javier Pérez de Cuéllar, en el cementerio Presbítero Matías Maestro.

Posteriormente, se procedió a la colocación de ofrendas florales ante el monumento dedicado a José Faustino Sánchez Carrión, en la plaza del mismo nombre, ubicada en la parte posterior del Congreso de la República.

Luego de este acto, se desarrolló una misa de Acción de Gracias en la Capilla de la Virgen de la O, ubicada en la Iglesia de San Pedro.

(FIN) NDP/HTC/JCR