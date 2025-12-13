Cancillería reafirma compromiso de promover el desarrollo económico y cultural del Cusco

El secretario general de la Cancillería, embajador Eric Anderson, participó en el Acto de Intervención Multisectorial en el Cusco. - Andina/Cancillería

Lima 14 Dic. (ANDINA) -

Ante autoridades y representantes civiles del Cusco, el secretario general de la Cancillería, embajador Eric Anderson, reafirmó el compromiso institucional de promover el desarrollo económico y cultural de la región.

Durante el encuentro con la Cámara de Turismo del Cusco y el Instituto Cusqueño de Economía se abordó la necesidad de establecer políticas que garanticen la preservación del patrimonio y sostenibilidad del servicio turístico de Machu Picchu, así como de nuevas rutas turísticas regionales.

El embajador Anderson renovó el apoyo de la Cancillería para la promoción de estas rutas a través de su red de embajadas, consulados y oficinas desconcentradas.

Mientras que con la Cámara de Comercio del Cusco se planteó la necesidad de que el Gobierno apruebe un plan de reactivación económica para la región, que incluya la masificación del gas de Camisea, la renovación de proyectos de inversión pública e infraestructura y la necesidad de acelerar la construcción del aeropuerto de Chinchero.

Proyección urbanísticaEn una reunión con el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, el embajador Anderson reafirmó el apoyo de la Cancillería para promover la proyección urbanística de la ciudad y el intercambio de experiencia en urbanismo y gestión ambiental con ciudades de similar historia milenaria y cultural.

El secretario general de la Cancillería participó esta tarde en el Acto de Intervención Multisectorial, como parte de la política de descentralización del gobierno de transición. El evento contó con la presencia de ministros de Estado, trece alcaldes provinciales, autoridades locales y representantes de la sociedad civil, quienes abordaron las necesidades urgentes de la región y las estrategias para su atención inmediata.