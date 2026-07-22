Cancillería refuerza atención permanente a peruanos en Medio Oriente y el Golfo

Andina/Difusión

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

El viceministro de Relaciones Exteriores, Eric Anderson Machado, sostuvo esta mañana una reunión virtual con los jefes de misión del Perú acreditados en los países de Medio Oriente y el Golfo, con el objetivo de fortalecer el seguimiento continuo de la comunidad peruana residente en la zona.

Durante la sesión, se evaluaron los reportes oficiales de las misiones diplomáticas y se constató que, a pesar de la coyuntura compleja y los recientes sucesos de seguridad en la región, la comunidad peruana se encuentra en una situación estable.

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Asimismo, se confirmó la estrecha coordinación con los gobiernos de dicha región para garantizar el bienestar y la integridad de nuestros connacionales.

Las embajadas peruanas en Arabia Saudita, Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Kuwait y Türkiye, así como el consulado general peruano en Dubái, mantienen una comunicación constante con los peruanos residentes en estos países y en las jurisdicciones con concurrencia, como Jordania, Bahréin, Líbano e Irán.

Mediante estas reuniones de seguimiento con las misiones diplomáticas en el Medio Oriente y el Golfo, el Ministerio de Relaciones Exteriores ratifica su compromiso ineludible de velar por el bienestar, la tranquilidad y la seguridad de todos los peruanos en el exterior, consolidando una red de apoyo cercana, proactiva y eficaz

(FIN) NDP/HTC/FHG