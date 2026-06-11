Cancillería saluda a la Conida por su 52° aniversario institucional

Andina/Vidal Tarqui

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Relaciones Exteriores saludó a la Agencia Espacial del Perú (Conida) con ocasión de su 52° aniversario institucional y reconoció sus aportes al desarrollo científico en el Perú.

“La Cancillería saluda a la Agencia Espacial del Perú (Conida) con ocasión de su 52° aniversario institucional, reconociendo su contribución al desarrollo científico y tecnológico en el campo aeroespacial y la promoción de la diplomacia espacial del Perú”, indicaron a través de sus redes sociales.

Precisamente,la Conida es una institución adscrita al Ministerio de Defensa del Perú(Mindef), encargada de promover, difundir y desarrollar ciencia y tecnología espacial.

En tal sentido, el Mindef también saludó a la Agencia Espacial del Perú por su aniversario institucional y destacaron su aporte al desarrollo científico y tecnológico del país, impulsando la investigación aeroespacial al servicio del Perú.

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