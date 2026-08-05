Archivo - Perú.- Cancillería difunde declaración de la Misión de Alto Nivel de la OEA enviada a Bolivia - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú comunicó que, con profundo júbilo, saluda la confirmación oficial de la visita del papa León XIV al Perú y destacó que se trata de un acontecimiento de gran relevancia a nivel histórico.

De acuerdo con lo anunciado por la Santa Sede, la visita apostólica a nuestro país se llevará a cabo del 11 al 17 de noviembre de 2026y abarcará las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú saluda con profundo júbilo la confirmación oficial de la visita del papa León XIV a la República del Perú del 11 al 17 de noviembre de 2026",señaló la cartera ministerial en un comunicado oficial.

En el texto se resalta, además, que el retorno del primer pontífice que posee nacionalidad peruana a su tierra"constituye un acontecimiento de especial relevancia histórica".

"Su llegada responde al más profundo anhelo del pueblo peruano y atiende a la invitación formulada por la Presidencia del Perú para acoger al santo padre en su país", añade la

Cancillería.

Finalmente, la cartera ministerial hizo un llamado a toda la ciudadanía a sumarse a los preparativos de este evento de alta relevancia con entusiasmo, reafirmando los valores de fe, diálogo, paz y reconciliación.

Lee también: [Congreso: pleno del Senado aprueba conformación numérica de sus comisiones]

En las primeras horas de este miércoles se dio a conocer que el papa León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre próximos.

Al respecto, la presidenta Keiko Fujimori expresó que recibe con profunda alegría la confirmación de que el sumo pontífice vendrá a nuestro país e indicó que es “una noticia que llena de ilusión a millones de peruanos”.