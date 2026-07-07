Cancillería: tres connacionales son evacuados de zona afectada por terremoto en Venezuela

Andina/Difusión

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

Tras las gestiones realizadas por la Sección de Intereses del Perú en Caracas, tres adultos mayores fueron evacuados de la zona más afectada por los dos terremotos que han enlutado a Venezuela, informó hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los connacionales llegaron al Perú esta madrugada y durante su paso por Bogotá, Colombia, recibieron asistencia de funcionarios consulares.

“A su arribo a Lima también fueron atendidos por personal de Cancillería y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables entidad que alojó a uno de ellos, cuyos familiares viven en el interior del país”,indica el Ministerio de Relaciones Exteriores en sus redes sociales.

De igual manera, se informó que

un cuarto peruano, de 91 años, no pudo ser trasladado debido a causas de fuerza mayor.

“Nuestra sección de intereses continúa realizando las gestiones y el seguimiento correspondiente para brindarle la asistencia consular necesaria. Asimismo, se viene haciendo gestiones para que menores peruanos puedan también ser evacuados a la mayor brevedad”,indica la Cancillería.

El 24 de junio, dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, afectaron Caracas y otros seis estados del norte de Venezuela, con La Guaira como la zona más golpeada.

Según el último balance oficial, los temblores han dejado al menos 3.535 muertos, 16.740 heridos y 17.854 personas sin vivienda, además de 856 edificios afectados y 190 colapsados.

(FIN) NDP/JCR