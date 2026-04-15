El candidato de la izquierda Roberto Sánchez pide respeto para los resultados en Perú mientras se sitúa segundo

Archivo - El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ha reclamado que se respeten los resultados de las elecciones, a medida que el escrutinio le ha colocado como segundo aspirante más votado --por detrás de Keiko Fujimori-- y sus oponentes han comenzado a ondear la bandera del fraude electoral.

"Invocamos y le decimos a todo Perú, a las fuerzas sociales, que estaremos atentos, que estén vigilantes a nuestro llamado. Apenas haya un indicio de no querer respetar el voto ciudadano llamaremos a una movilización, a la defensa democrática", ha anunciado Sánchez, según recoge el diario 'La República'.

"Llamamos a la comunidad internacional a acompañar y hacer vigilia para que se respete el voto ciudadano de manera sagrada. Sin narrativas de fraude como el proceso anterior. El voto andino, amazónico, rural se va a respetar", ha enfatizado, después de que el candidato conservador Rafael López Aliaga haya denunciado sin pruebas el supuesto robo de 1,6 millones de votos.

López Aliaga presentó sus reclamaciones en las últimas horas en una protesta ante la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima antes de saber este miércoles que Sánchez ya le ha superado con el 89% de las actas escrutadas.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) --en entredicho porque algunos colegios electorales tuvieron que esperar hasta el lunes para permitir el derecho al voto por falta de material electoral-- coloca a Fujimori en cabeza con el 16% de los votos, seguida de Sánchez y López Aliaga, con el 11,9%.

Apenas 3.000 votos de diferencia separan a ambos de lograr una plaza en la segunda vuelta del 7 de junio para enfrentarse a la candidata de Fuerza Popular, que suma con esta sus cuartas elecciones.

La última de ellas, la de 2021, en la que salió derrotada por un mínimo margen frente a Pedro Castillo, a quien visitó el propio Sánchez el lunes tras el final de la jornada electoral en la cárcel de Barbadillo en la que se encuentra cumpliendo una pena de once años de cárcel por el intento de autogolpe de 2022.

Sánchez, que se ha comprometido durante la campaña con dotar de mejores infraestructuras y de mayores derechos a las comunidades y regiones más oprimidas y olvidadas de Perú si logra ser presidente, ha asegurado que indultará a Castillo.