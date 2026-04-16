Perú.- El candidato López Aliaga ofrece 5.000 euros por "información veraz" sobre el supuesto fraude electoral en Perú

Rafael López Aliaga, candidato a la Presidencia de Perú. - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de Perú Rafael López Aliaga ha ofrecido 20.000 soles (cerca de 5.000 euros) de "recompensa" a los trabajadores y funcionarios de los organismos electorales sobre "información veraz" acerca del supuesto fraude que viene denunciando desde días previos a las elecciones.

"El Perú merece elecciones transparentes", ha manifestado el candidato de la ultraconservadora Renovación Popular, cuyas denuncias sobre supuesto fraude han coincidido con la subida del aspirante de la izquierda Roberto Sánchez en el recuento hasta superarle por el momento, con el 92% de las actas ya escrutadas.

López Aliaga ha ofrecido una "recompensa" de 5.000 euros a trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de otras empresas vinculadas a los comicios, que tengan "información veraz y comprobable sobre posibles irregularidades, fraude o sabotaje".

"El Perú necesita la verdad. Este es el momento de actuar", ha animado, en una breve nota en redes sociales, en la que promete "confidencialidad absoluta" a aquellas personas que se decidan a dar el paso.

El martes, López Aliaga exigió la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y la anulación de las elecciones debido a las irregularidades que se produjeron durante la jornada electoral del domingo, después de que se tuviera que alargar un día más debido a los problemas que surgieron en algunos centros de votación.

El que fuera alcalde de Lima entre 2023 y 2025 denunció que estos problemas le habrían ocasionado una pérdida de medio millón de votos. No obstante, misiones electorales internacionales han destacado la transparencia y la neutralidad del proceso a pesar de algunas complejidades técnicas y cierta desconfianza ciudadana.

Durante sus reclamaciones, López Aliaga instó a sus bases a no reconocer los resultados, lo que ha motivado una denuncia penal en su contra presentada en las últimas horas por un grupo de abogados, que han solicitado su arresto.

Con el 92% de las actas contabilizadas, menos de 10.000 votos separan a López Aliga de Roberto Sánchez y de la posibilidad de disputar el 7 de junio la segunda vuelta de las elecciones con la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.