El candidato Roberto Sánchez anuncia que dimitirá si se enfrenta a un Congreso que le impida gobernar en Perú

Roberto Sánchez, candidato a la Presidencia de Perú. - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez ha adelantado que dimitirá y convocará elecciones en caso de enfrentarse a un Congreso que le impida gobernar, una situación que ya vivió el expresidente Pedro Castillo, que optó sin éxito por disolver la cámara, lo que le supuso una condena de más de once años de prisión por el delito de rebelión.

"Las fuerzas golpistas tienen que saber que acá nadie arruga", ha expresado el candidato de Juntos por el Perú, en un acto de campaña celebrado el miércoles en Ventanilla, en la provincia de Callao. "Atrévanse, estamos listos", ha retado.

"Nos vamos a ir si no van a respetar la democracia ni la voluntad de nuestro pueblo. Perfecto, estoy en condiciones de renunciar y llamar a nuevas elecciones generales", ha manifestado Sánchez, según recoge el diario 'La República'.

El hecho de adelantar elecciones es visto por algunos como una medida rápida para intentar solventar las constantes crisis políticas y ceses de presidentes a los que parecen estar abonados en Perú, que ha visto desfilar ya hasta ocho jefes de Estado en la última década.

Ya en 2023 se planteó esta cuestión después del intento fallido del expresidente Castillo por disolver un Congreso que le era hostil y arrogarse mayor autoridad, sin embargo el Parlamento rechazó el proyecto de reforma constitucional para poder celebrar elecciones de manera anticipada.

El 12 de abril los peruanos acudieron a las urnas para salir de la enésima crisis política que sacude el país. Después de un disputado conteo entre Sánchez y el conservador Rafael López Aliaga por quedar segundo, finalmente ha sido el candidato de Juntos por el Perú quien se enfrentará el 7 de junio a Keiko Fujimori, que con esta son ya cuatro los intentos por emular a su padre, Alberto Fujimori.