Capacitan a más de 1,400 jueces y servidores del PJ sobre prevención de la corrupción

Andina/Difusión

Lima 8 Jun. (ANDINA) -

Más de 1 mil 400 juezas, jueces y servidores jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia y las 35 cortes del país fueron capacitados sobre cómo prevenir la corrupción.

Fue a través del curso virtual “Ética, Integridad y Prevención de la Corrupción en el Poder Judicial”, promovida a través de la

Unidad de Integridad de la institución desde el 27 de abril al 31 de mayo pasado.

Esta capacitaciónse desarrolló en el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento de la integridad institucional y la lucha contra la corrupción, que impulsa la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.

A lo largo del curso se desarrollaron temas fundamentales comoética en la función pública, principios y deberes éticos, integridad pública, gestión de riesgos de corrupción, asimismo, conflicto de intereses y régimen disciplinario.

El objetivo de la iniciativa de la institución judicial fue el

fortalecimiento de una cultura institucional sustentada en la transparencia, la responsabilidad y la confianza ciudadana.

Este curso constituyó un esfuerzo sin precedentes, por tratarse de un espacio formativo integral, orientado a fortalecer sus capacidades en materia de ética pública, integridad, gestión de riesgos y prevención de la corrupción.

Apoyo

Debe destacarse, además, queel curso contó con el apoyo de Suiza, a través de su Cooperación Económica y de su Programa GFP Subnacional, implementado por el

Basel Institute on Governance.

Esta iniciativa se enmarca en los objetivos delPlan Estratégico Institucional del Poder Judicial 2021-2030, específicamente en el OEI.02“Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción en beneficio de la sociedad”.

Así como en elPlan de Gobierno del Poder Judicial 2025-2026, cuyo primer objetivo es “fortalecer la unidad, liderazgo y posicionamiento institucional de la Corte Suprema, el Consejo Ejecutivo y la Presidencia del Poder Judicial en el ámbito interno y dentro del contexto nacional e internacional”.

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