Carlos Espá: desde la Cancillería se contribuirá a la reconciliación de todos los peruanos

Andina/Captura Tv

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

El abogado y periodista Carlos Espá, quién será el próximo ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de la presidenta electa Keiko Fujimori, afirmó que desde la Cancillería se contribuirá a la reconciliación de todos los peruanos.

Tras ser presentado por la mandataria electa,Keiko Fujimoricomo el futuro flamante canciller, Espá le agradeció por la oportunidad y enfatizó su compromiso de trabajar por dos grandes objetivos.

“En primer lugar, poner el Estado al servicio de los ciudadanos y especialmente de los más humildes y, en segundo lugar, contribuir a la reconciliación de todos los peruanos”, prosiguió.

Afirmó que la Cancillería tiene un papel muy importante que desempeñar para los peruanos que viven dentro y fuera del país, poniendo al Estado al servicio de nuestros connacionales, enfatizó.

“En ese sentido, me siento muy emocionado, muy contento, señora presidenta por esta oportunidad excelente, y voy a dar todo mi esfuerzo para dedicarme, ser austero, disciplinado y trabajador”, expresó.

En la ceremonia también fue presentado como futuro presidente del Consejo de Ministros al vicepresidente de la república,Luis Galarretay como próximo ministro de Economía y Finanzas aElmer Cuba.

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