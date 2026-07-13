Andina

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

El excandidato presidencial del partido SíCreo, Carlos Espá, respaldó el plan de la presidenta electa, Keiko Fujimori, para aplicar todo el rigor de la ley en los penales del país, sobre todo, para castigar a los cabecillas de bandas delincuenciales.

Tras visitar y reunirse con la mandataria electa en el local partidario de Fuerza Popular, en el distrito de San Isidro, Espá señaló

estar de acuerdo con las propuestas de Keiko Fujimori para que los cabecillas de los delincuentes sientan todo el peso de la ley.

Explicó que en los centros de reclusión se vive una realidad que nadie comenta; la extorsión al interior de las cárceles.

“Tenemos al 80% de la población penal que sufre la extorsión de los cabecillas de los delincuentes. La extorsión empieza en los penales y luego se traslada al resto de la población y, así se empieza a mover la extorsión. Yo soy un convencido de que la presidenta electa (Keiko Fujimori) tiene que aplicar todo el rigor en todos los penales y sobre todo a los cabecillas a los delincuentes”, expresó a la prensa.

“Los cabecillas de los delincuentes tienen que sentir el peso de la ley”, subrayó.

Espá también considero como “muy positivo” la propuesta de la presidenta electa,Keiko Fujimori,para que el Perú ingrese al denominado “Escudo de las Américas”, la coalición militar y de seguridad impulsada por el presidente de Estados Unidos,Donald Trump.

Se trata, destacó, de una coalición de países en la lucha contra las bandas transnacionales criminales, sobre todo contra los cárteles del narcotráfico, "lo cual es muy importante", dijo.

“Entonces frente a esa amenaza que ha surgido sobre todo para combatir el narcotráfico (…) tiene que haber también una respuesta coordinada de los países de América Latina y de Estados Unidos y en ese sentido, esa coalición es una iniciativa positiva”, agregó.

La presidenta electa,Keiko Fuijmori,también recibió el saludo del excandidato presidencial de Alianza para el Progreso,César Acuña, quien, indicó, haberle conversado sobre su experiencia en el trabajo regional y local.

Además, le expresó que su partido busca mantener la gobernabilidad y estabilidad del país en beneficio del pueblo.

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