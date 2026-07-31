Caso Julián Pérez Mallqui será visto por Comisión de Ética, según diputado Harvey Colchado

Perú.- Congreso: diputado Julián Pérez Mallqui permanece detenido por presunta agresión - Andina/Difusión

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

El segundo vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Harvey Colchado, afirmó que el caso del diputado Julián Pérez Mallqui será evaluado por la Comisión de Ética una vez que esta se conforme, a fin de determinar las responsabilidades y las eventuales sanciones.

El legislador de la bancada Ahora Nación sostuvo que corresponde a la Comisión de Ética realizar la investigación respectiva sobre el caso que involucra al diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui.

"Corresponde que la Comisión de Ética haga la investigación correspondiente y, si es responsable, debe haber la sanción que corresponda", afirmó.

Colchado explicó que las comisiones parlamentarias aún no han sido conformadas. No obstante, señaló que, una vez instalada la Comisión de Ética, este caso será incorporado para su evaluación.

Pronunciamiento de Juntos por el Perú

Por su parte, el vocero y diputado de la bancada Juntos por el Perú,Ernesto Zunini, señaló que laagrupación aplicará la máxima sanción contra Julián Pérez Mallquisi se comprueba la comisión de actos de violencia física y psicológica.

"Si se comprueba que hay un acto de violencia psicológica y física en contra de una mujer, yo voy a ser el primero, y estoy seguro de que ningún compañero de la bancada se va a oponer a que tenga la máxima sanción por nosotros, en el informe que recibamos previa evaluación", manifestó.

Asimismo, informó que labancada sostendrá una reunión este viernes a las 16:00 horaspara abordar el caso. Indicó que, de manera colectiva, evaluarán la conformación de una comisión de ética interna que analizará si corresponde una suspensión del legislador mientras duren las investigaciones.

A través de un comunicado, la bancada Juntos por el Perú expresó su rechazo a los hechos denunciados y reafirmó su posición frente a cualquier forma de violencia.

"Como bancada, reafirmamos nuestro rechazo absoluto a toda forma de violencia y nuestro compromiso con el respeto al debido proceso", señala el pronunciamiento.

Investigación en cursoJulián Pérez Mallqui permanece detenido en la comisaría de San Miguel tras una denuncia por presunta agresión física contra una mujer, quien, según reportaron diversos medios de comunicación, sería su expareja y también se encuentra en la dependencia policial.

El Ministerio Público informó que la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar realiza diligencias urgentes tras la detención del parlamentario por presuntos hechos de violencia física y psicológica.

Cabe señalar Pérez Mallqui juró como diputado el pasado 24 de julio durante una ceremonia realizada en el hemiciclo de sesiones.