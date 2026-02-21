CCFFAA: presencia de fuerzas en comando unificado terminó con final de emergencia

Puesto de comando Cercado de Lima. - Andina/Prensa Presidencia

Lima 21 Feb. (ANDINA) -

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) afirmó hoy que la finalización de la presencia y despliegue militar en el comando unificado ubicado en el Cercado de Lima, culminó con el término del estado de emergencia en la capital.

Este mensaje, que fue realizado a través de uncomunicado oficialen laplataforma Xde esta institución, se pone en conocimiento tras lainformación difundida por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

"El accionar de las Fuerzas Armadas en el país no es discrecional ni unilateral, sino regulado por la Constitución Política y por decretos supremos vigentes. La finalización de la presencia y despliegue militar no constituye una decisión política ni operativa autónoma, sino la consecuencia jurídica directa del término del estado de emergencia, que otorgaba el marco legal para dicha intervención por tiempo determinado", indica.

Por esta razón, precisa queel Puesto de Comando Unificado que menciona la municipalidad fue instalado y operó exclusivamente bajo el amparo de la declaratoria de estado de emergenciadispuesta por el Poder Ejecutivo, cuya última prórroga venció el 19 de febrero de 2026 mediante

Decreto Supremo N°006-2026-PCM.

"Concluido el estado de emergencia, cesó automáticamente la facultad constitucional que permite a las Fuerzas Armadas desplegarse en apoyo a la Policía Nacional en el control del orden interno, por lo que el repliegue del personal y medios militares respondió al estricto cumplimiento del principio de legalidad y a lo dispuesto por el Comando Operacional del Centro", refiere.

Asimismo,el Comando Conjunto reafirma el respeto a las autoridades localesy a la institucionalidad democrática, subrayando que "toda actuación militar se rige estrictamente por la Constitución y las normas".

"Es indispensable que la información difundida por la Municipalidad de Lima refleje con exactitud el marco normativo aplicable, para no confundir a la opinión pública. La seguridad ciudadana demanda coordinación interinstitucional, responsabilidad comunicacional y apego estricto a la ley, pilares sobre los cuales se sostiene la confianza pública y la unidad nacional", señala.

Además, agrega quelas Fuerzas Armadas permanecen preparadas, organizadas y entrenadas para cumplir las misiones que el Estado dispongaen defensa de la soberanía, el orden constitucional y la paz social, "siempre dentro del marco legal que garantiza legitimidad, transparencia y confianza ciudadana".

"El Perú puede tener la certeza de contar con instituciones firmes, disciplinadas y listas para actuar cuando la ley lo determine", añade.