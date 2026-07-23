Ceplan reconoce a modelo de oralidad civil del Poder Judicial como caso de éxito

Andina/Difusión

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

En reconocimiento a los resultados del modelo de oralidad en los procesos civiles, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) seleccionó la iniciativa “Oralidad civil: justicia célere para el ciudadano” como uno de los Casos de Éxito para el Cierre de Brechas 2026.

La propuesta del Poder Judicial, a través del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil (ETII Oralidad Civil), fue seleccionada como uno de los 25 casos de éxito, entre 110 postulaciones de entidades públicas, universidades, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

La iniciativa, que concursó en la categoría “Democracia y paz” dentro de la subcategoría “Sistema de justicia”, destacó por su contribución a la mejora de la eficiencia y celeridad en la resolución de los procesos civiles, así como al fortalecimiento del servicio de justicia y al cierre de brechas para el acceso oportuno a la justicia.

Esta convocatoria, organizada por la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del Ceplan, tiene como finalidad identificar, reconocer y difundir experiencias que contribuyan al cierre de brechas públicas mediante estrategias innovadoras, sostenibles y orientadas a resultados.

"Este reconocimiento refleja el trabajo sostenido que impulsa el ETII Oralidad Civil, presidido por el juez supremo Ramiro Bustamante Zegarra, para consolidar un modelo procesal que ha permitido optimizar la tramitación de expedientes en el área civil mediante el desarrollo de audiencias orales y una mejor organización del despacho judicial", resaltó el Poder Judicial.

Lee también: [Keiko Fujimori dialogó con nuncio apostólico sobre visita del papa León XIV]

Se precisa también que el modelo de oralidad civil ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades de juezas, jueces y servidores jurisdiccionales, consolidando una gestión orientada a mejorar la eficiencia y celeridad de los procesos civiles en beneficio de la ciudadanía.

"En ese sentido, la distinción otorgada por el Ceplan reconoce el impacto de este modelo en el fortalecimiento del sistema de justicia y reafirma su importancia como una política institucional orientada a brindar un mejor servicio a las personas que acuden al Poder Judicial en busca de tutela jurisdiccional", resaltó dicho poder del Estado.

Como parte del reconocimiento, la experiencia de la oralidad civil será difundida por el Ceplan como un caso de éxito y presentada durante las actividades del V Congreso Internacional Planifica Perú 2050.

En dicho espacio, la iniciativa del Poder Judicial será compartida como una experiencia de referencia para promover el aprendizaje institucional y la adopción de estrategias exitosas en la gestión pública, destacando su aporte al cierre de brechas y a la mejora de los servicios que el Estado brinda a la ciudadanía.