Perú.- Cerca de 30 heridos a causa del seísmo de magnitud 6,1 en el suroeste de Perú

Archivo - Bandera de Perú sobre la fachada de la sede del Ministerio de Cultura - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades peruanas han cifrado este miércoles en cerca de 30 los heridos a causa del seísmo de magnitud 6,1 en la escala de Ritcher registrado en la víspera en el suroeste del país.

El jefe del Instituto de Defensa Civil (Indeci) de Perú, Luis Vásquez Guerrero, ha revelado en declaraciones a la emisora RPP que al menos 28 personas resultaron heridas con diagnóstico leve, por lo que recibieron tratamiento médico en ambulatorios.

Además, ha informado de que el terremoto, registrado en la región de Ina, ha dejado inhabitable al menos una vivienda y provocado daños en otro 24 inmuebles. También han sido afectados por el seísmo importantes instalaciones como la Catedral de Ica, el Museo Regional de Ica 'Adolfo Bermúdez Jenkins, la iglesia del Colegio San José, la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.

El terremoto tuvo lugar este martes alrededor de las 13.00 horas (hora local, 20.00 en España peninsular y Baleares) a unos 41 kilómetros de al sur de la localidad de Ica y a una profundidad de 81 kilómetros, según indicó el Instituto Geofísico de Perú (ICP), si bien los temblores se sintieron desde la región de Arequipa, en el sur, hasta Lima, en el centro del país.