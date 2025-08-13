Cerraron caso de acusación por violación sexual contra el flamante presidente del Congreso peruano

Archivo - Perú.- Archivada la causa por violación sexual contra el nuevo presidente del Congreso de Perú - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

PERÚ, 13 Aug (EUROPA PRESS)

La Fiscalía Suprema de la Familia en Perú cerró el proceso legal por la denuncia de violación sexual contra José Jerí, actual presidente del Congreso, elegido a mediados de julio, tras ser acusado por una mujer en enero del presente año. Aunque se confirmó que la denunciante fue víctima de violación, el ente decidió no proseguir con la investigación preparatoria contra Jerí, desvinculándolo del delito contra la libertad sexual, específicamente de violación de persona en estado de inconsciencia o incapaz de resistir, según el documento citado por 'La República'.

Este controvertido caso empezó a principios de 2025 cuando una mujer reportó haber sido agredida sexualmente en un evento a fines de 2024, en el que José Enrique Jerí Oré estuvo presente, en un área al noreste de Lima. Desde que la acusación salió a la luz, Jerí, perteneciente al partido Somos Perú, negó cualquier involucramiento en los hechos.

Su elección como presidente del Congreso se dio en julio, aún bajo la sombra de esta investigación. La decisión de la Fiscalía pone fin a las especulaciones sobre su participación en el lamentable suceso, aunque el caso en sí subraya problemas persistentes de violencia sexual en el país.