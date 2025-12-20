Círculo de Cronistas Parlamentarios del Perú conmemora 45.° aniversario

Fachada del Congreso de la República. - Andina/Melina Mejía

El Círculo de Cronistas Parlamentarios del Perú (CCPP) conmemora hoy 45 años de vida institucional y la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó, por unanimidad, dos mociones de reconocimiento y saludo a esta organización de hombres y mujeres de prensa que tuvo como primer presidente al periodista Laureano Carnero Checa.

Las mociones que fueron presentadas por el vicepresidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, Héctor Acuña Peralta, del grupo parlamentario Honor y Democracia, y la legisladora Elizabeth Sara Medina Hermosilla, del grupo parlamentario Somos Perú.

En las mociones se explica que el CCPP está constituido por periodistas acreditados ante el Congreso y que representan a los diferentes medios de comunicación social, y que resulta fundamental para garantizar el derecho a la libertad de información y de opinión de la ciudadanía, contribuyendo con su trabajo a formar una opinión crítica y participativa respecto al trabajo que desempeñan los legisladores.

Asimismo, señala que debido al aporte en la difusión de la información sobre la labor parlamentaria es importante destacar el trabajo del Círculo de Cronistas Parlamentarias del Perú, en la medida que contribuye al fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Ponen de relieve que destacados periodistas de medios de comunicación social acreditados en el Palacio Legislativo han transitado cubriendo sus actividades durante 45 años como el presidente Dante Max Alva, del diario La Industria de Trujillo y la agencia británica de noticias Reuters; y expresidentes como el periodista Antonio Camborda Ledesma, exdirector del diario El Peruano, así como redactor principal del Miami Herald (Estados Unidos), La República y La Prensa.

También los periodistas Félix Paz Quiroz, director del Diario Oficial El Peruano y la Agencia Andina; Humberto Castillo Anselmi, Jorge Torres Rodrigo, Eduardo Deza Ormeño, Segundo Núñez Patiño, Jorge Saldaña Ramírez, Eduardo García Castro, Juna José Díaz, Oscar Melgar, Patricia Quispe, entre otros.

El Círculo de Cronistas Parlamentarios del Perú promovió la creación del Círculo Latinoamericano de Cronistas Parlamentarios en 1988.

