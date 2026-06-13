Ciudadanos marcharon por calles de Lima reclamando transparencia electoral

Andina/Eddy Ramos

Lima 14 Jun. (ANDINA) -

Un grupo de ciudadanos se movilizó por diversas arterias de nuestra capital exigiendo transparencia en el proceso de obtención de resultados de la segunda elección presidencial, desarrollada el domingo 7 del presente mes.

Los manifestantes se concentraron en la Plaza San Martín desde las 17:00 horas y, posteriormente, se desplazaron por las avenidas Nicolás de Piérola, Inca Garcilaso de la Vega y Arequipa.

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Alrededor de las 19:30 horas un sector de los manifestantes, entre los que se encontraban simpatizantes de Juntos por el Perú y diversos colectivos ciudadanos, se desplazó hasta la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el distrito de Jesús María.

Esta manifestación ciudadana se realizó en medio del procesamiento de los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial, en la que participaron los candidatos presidenciales de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

La movilización se realizó de manera pacífica y no se registraron mayores incidentes.

(FIN) HTC