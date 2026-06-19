Ciudadanos se movilizaron pacíficamente por arterias céntricas de Lima

Andina/Marcha De Juntos Por El Perú. Foto.

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

Cientos de ciudadanos se movilizaron pacíficamente por diversas arterias céntricas de Lima, demandando transparencia en el proceso de cómputo de los resultados de la segunda elección presidencial realizada el domingo 7 de junio pasado.

La marcha partió desde el Campo de Marte al promediar las 17:00 horas y se dirigió hacia la Plaza Bolognesi, la av. Alfonso Ugarte, Plaza Dos de Mayo, avenida Nicolás de Piérola, avenidas Tacna y Inca Garcilaso de la Vega, para retornar al local partidario ubicado en las proximidades de la Plaza Bolognesi cerca de las 19:30 horas.

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En la manifestación convocada por Juntos por el Perú estuvieron presentes el candidato presidencial de dicha agrupación política, Roberto Sánchez, sus candidatas a las vicepresidenciales y algunos senadores y diputados electos por dicho partido político. No se observó la presencia de representantes de otras agrupaciones políticas que le expresaron su respaldo en la segunda vuelta presidencial.

La movilización fue resguardada por decenas de efectivos y unidades motorizadas de la Policía Nacional y hasta el cierre de esta nota informativa no se registraron incidentes.

No obstante, esta marcha ciudadana complicó el tránsito vehicular en esta zona del centro de la ciudad, lo cual originó malestar en conductores y peatones. Asimismo, algunos locales comerciales optaron por cerrar sus puertas ante el riesgo de incidentes.

(FIN) HTC/JCC