Colcabamba: Fiscalía sustenta hoy pedido de 18 meses de prisión preventiva para militares

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 19 Jun. (ANDINA) -

La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín sustenta en audiencia hoy su pedido de 18 meses de prisión preventiva para ocho militares investigados por el delito de homicidio calificado en agravio de cinco civiles que fueron interceptados en la carretera Colcabamba-Ayacucho el pasado 25 de abril.

A los investigados tambiénse les imputa el delito de tentativa de homicidio calificadoen agravio de otros tres ciudadanos sobrevivientes.

La audiencia de prisión preventiva está programada para las 08:30 horas, según información proporcionada por el Ministerio Público en X.

Como se recuerda, el hecho ocurrió el pasado 25 de abril en un paraje rural del distrito de Colcabamba, en la región Huancavelica, zona comprendida en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

De acuerdo con información oficial previa, el operativo fue ejecutado por fuerzas del orden en apoyo a la Policía Nacional, en un área considerada de alta complejidad por la presencia de actividades ilícitas.

(FIN) RMCH

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