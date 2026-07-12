Andina/El Comandante General De Operaciones Del

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

En el marco del Ejercicio Multinacional RIMPAC 2026, el Comandante General de Operaciones del Pacífico, vicealmirante Gian Marco Chiapperini Faverio, realizó una visita profesional al Puesto de Comando de la Fuerza de Tarea Marítima Combinada, ubicado en el K. Mark Takai Pacific Warfighting Center, en la Base Naval de Pearl Harbor, Honolulu, Hawái.

"Esta actividad permitió fortalecer la presencia estratégica de la Marina de Guerra del Perú, la Marina más grande del Pacífico Sur, en el ejercicio marítimo multinacional más importante del mundo", informó la Marina.

Durante la visita,se conocieron las capacidades de planeamiento, coordinación y seguimiento operacional que se desarrollan desde este centro de comando, donde se integran los esfuerzos de las fuerzas navales participantes en escenarios multinacionales de alta complejidad.

La actividad contó con la presencia del vicealmirante Jeffrey Jablon, segundo comandante de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos, y del contralmirante Jaroslaw Ziemianski, inspector de la Marina de Polonia.

Asimismo,se destacó la participación de diez oficiales peruanosque vienen desempeñándose en puestos de importancia durante la ejecución de RIMPAC 2026, reflejando el alto nivel profesional, la preparación y la capacidad de integración de la Marina de Guerra del Perú junto a las principales marinas del mundo.

De esta manera, la Comandancia General de Operaciones del Pacífico reafirma su compromiso con la interoperabilidad, la cooperación naval y la proyección del Poder Naval peruano en el ámbito internacional, señala la Marina de Guerra del Perú.

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