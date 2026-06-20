Comandante de la Segunda Flota de los Estados Unidos visitó el B.A.P. “Tacna” en Norfolk

Andina/Difusión

Lima 21 Jun. (ANDINA) -

En el marco de las actividades de cooperación e intercambio profesional que viene desarrollando la Marina de Guerra del Perú durante el despliegue internacional del B.A.P. “Tacna”, el Vicealmirante Douglas Perry, Comandante de la Segunda Flota de los Estados Unidos, realizó una visita oficial a bordo de la unidad durante su permanencia en la Base Naval de Norfolk, Virginia.

La autoridad naval fue recibida por el Comandante del B.A.P. “Tacna”, Capitán de Navío Carlo Novoa Portocarrero, acompañado por Oficiales y personal de la dotación.

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Durante la visita, recorrió las principales áreas del buque, donde conoció sus capacidades operativas y logísticas, además de sostener un intercambio de experiencias profesionales con el personal naval peruano.

Como parte de la actividad, el Vicealmirante Perry dirigió unas palabras a la dotación, destacando su profesionalismo, preparación y compromiso con el servicio.

De esta manera, la Marina de Guerra del Perú continúa fortaleciendo los vínculos de cooperación, confianza mutua e interoperabilidad con marinas amigas, reafirmando su presencia y participación activa en escenarios de relevancia internacional.

(FIN) NDP/HTC