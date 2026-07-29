Comando Conjunto de las FF. AA. informa sobre recientes operaciones militares en el Vraem

Andina/Archivo

Lima 30 Jul. (ANDINA) -

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) informó este miércoles que el Comando Especial del Vraem abatió, en el departamento de Junín, al delincuente terrorista conocido como alias "Richard", quien era uno de los mandos principales dentro de la estructura de la organización terrorista Sendero Luminoso en dicha zona del país.

En un comunicado difundido hoy precisó que por información de inteligencia del CCFFAA, la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), la División de Inteligencia (Divreint) del Frente Policial Vraem y del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (Cioec), se identificó la presencia de alias "Richard" en el sector Hamaca (C. P. Alto Mantaro), Vizcatán del Ene, Satipo, en la región Junín.

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“De acuerdo con las labores de inteligencia, estos individuos venían realizando trabajos de producción y abastecimiento para las fuerzas de la organización terrorista – Sendero Luminoso”, precisó el comunicado del CCFFA.

Ante esta amenaza -añade- el 23 de julio se inició la operación contraterrorista “Quiñones”,una maniobra de alta complejidad a cargo del Comando Especial del Vraem.

“El día de hoy, 29 de julio de 2026, aproximadamente a las 09:30 horas, se tuvo un enfrentamiento con DDTT. Como resultado de esta acción se logró abatir al delincuente terrorista "Richard", quien constituía un miembro del buró político de los mandos principales dentro de la estructura de la OT – SL”, expresó el comunicado.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas también informó que en el enfrentamiento resultó herido por proyectil de armas fuego,el suboficial de tercera EP José Parinango Huamán, “quien se encuentra estable y será derivado al Hospital Militar Central (HMC) para su recuperación”.

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También dio a conocer que, durante las labores de extracción de los Grupos de Operadores Especiales, la aeronave helicóptero Mi-171 EP,recibió alrededor de 18 impactos de proyectil de arma de fuegodesde el sector donde se ubicaban los terroristas, “los cuales no comprometieron la integridad de la tripulación ni de la aeronave, retornando la unidad a su base de manera segura”.

Armas y objetos incautados

El Comando Especial del Vraem dio cuenta de laincautación del siguiente armamento y objetosdurante la operación:

- 01 Fusil Galil- 05 cacerinas abastecidas- 03 fulminantes para activación de explosivos- 01 equipo aicom- 01 puñal- 01 par de guantes tácticos- 01 morral táctico- 01 chaleco táctico- 01 mochila táctica- 01 bolsa conteniendo hoja de coca, medicamentos en general, entre otros

“El Comando Especial VRAEM, reafirma su inquebrantable compromiso de seguir combatiendo el terrorismo y proteger la seguridad de la población en esta zona Vraem”, concluyó el comunicado.

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