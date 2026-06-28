Comando Especial VRAEM desmantela laboratorio con cinco toneladas de hoja de coca en Junín

Andina/Difusión

Lima 29 Jun. (ANDINA) -

En una operación conjunta contra el tráfico ilícito de drogas, el Comando Especial VRAEM (CE-VRAEM), integrado por efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, desmanteló un laboratorio clandestino destinado a la producción a gran escala de alcaloide de cocaína en el distrito de Vizcatán del Ene, provincia de Satipo, región Junín.

La intervención se realizó durante un patrullaje táctico nocturno en el sector de los centros poblados Alto Mantaro y Valle Manantial, ubicado en la margen derecha del río Yaviro. En la zona, las patrullas detectaron una estructura rústica camuflada que era utilizada como centro de procesamiento ilícito de droga.

Durante la operación, el personal interviniente halló dos pozas de maceración que contenían aproximadamente cinco toneladas de hoja de cocaen remojo, además de una poza de decantación con la sustancia en solución.

Asimismo, fueron incautados 35 bidones con sustancias acelerantes, 20 bolsas de cemento, 28 sacos de sal industrial y 19 sacos de bisulfato de sodio, insumos empleados en la elaboración de alcaloide de cocaína.

El hallazgo fue comunicado al fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de La Merced, Luis Rodrigo Huarcaya Simón, quien dispuso las diligencias correspondientes conforme a ley.

Tras culminar las acciones fiscales, el personal destruyó las pozas de maceración y decantación e incineró la cocaína en solución, así como los insumos químicos y las herramientas utilizadas en el laboratorio clandestino.

Con esta intervención, las Fuerzas Armadas, a través del Comando Especial VRAEM y en coordinación con la Policía Nacional del Perú, continúan afectando la infraestructura logística y las fuentes de financiamiento del narcotráfico y del narcoterrorismo en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

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