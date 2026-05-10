Comando Unificado Pataz incautó armamento de organizaciones criminales

Andina/Difusión

Lima 11 May. (ANDINA) -

El Comando Unificado Pataz incautó armamento y municiones durante la operación "Águila Dorada", ejecutada en la región La Libertad, como parte de las acciones contra la minería ilegal y el crimen organizado.

Esta información fue dada a conocer a través de una publicación de la

cuenta oficial del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la plataforma X.

"Incautamos más armamento de guerra, munición y explosivo vinculado a organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal en Pataz. Nuestro Comando Unificado Pataz ejecutó la operación 'Águila Dorada'", refiere.

Asimismo, informa que durante la intervención,militares y policías enfrentaron ataques con disparos y explosivos, obligando a los delincuentes a huir y abandonar armamento y pertrechos militares.

Además, agrega quelas Fuerzas Armadas continúan operando contra las actividades ilícitasy garantizar la seguridad de la población.

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