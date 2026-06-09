Andina/Comandos Del Ejército Desafían La Altura

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

En el nevado Vallunaraju, en la región Áncash, los 41 integrantes del LXVII Programa de Operadores Especiales “COMANDO” AF-2026 culminaron con éxito una de las etapas más exigentes de su formación para cumplir misiones de combate, rescate y supervivencia en los escenarios más extremos del país.

La instrucción especializada se realizó a 5900 metros sobre el nivel del mar, en plena Cordillera Blanca, en un entorno de alta montaña caracterizado por terreno glaciar, fuertes vientos, bajas temperaturas y condiciones que ponen a prueba la resistencia física, la fortaleza mental y la capacidad operativa de cada participante.

Durante esta fase, los alumnos ejecutaron asaltos de acantilados, infiltraciones tácticas, desplazamientos sobre hielo, así como maniobras de autorrescate y recuperación de personal en grietas. Estas capacidades resultan fundamentales para operar con eficacia en zonas de difícil acceso y responder ante situaciones de emergencia o misiones de alta complejidad.

Previamente, los futuros comandos realizaron marchas de largo alcance y ejercicios de supervivencia hasta el campamento base del Vallunaraju, ubicado a 4900 metros de altitud, fortaleciendo sus capacidades de desplazamiento táctico y adaptación a uno de los entornos más desafiantes del territorio nacional.

La preparación se inició a finales de mayo en Monterrey, Huaraz, a más de 3300 metros sobre el nivel del mar. En esa etapa, los alumnos desarrollaron técnicas de rápel, reconocimiento de terreno y adaptación a condiciones climáticas extremas, sentando las bases para afrontar desafíos cada vez más complejos.

"Bajo el lema “¡Ser y no parecer!”, los integrantes del programa continúan forjando el liderazgo, la disciplina y las capacidades operacionales que distinguen a las fuerzas de élite del Ejército del Perú, preparadas para actuar donde otros no pueden llegar", informó el Ministerio de Defensa.

Durante aproximadamente nueve meses de formación, los futuros operadores especiales reciben instrucción especializada para actuar en diversos escenarios operacionales.

El Ministerio de Defensa precisa que se esta forma reafirma su compromiso con la preparación de personal altamente capacitado para contribuir a la defensa nacional y al cumplimiento de las misiones estratégicas del Ejército del Perú.

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