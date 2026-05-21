Combate de Iquique: recuerdan 147 años de la gloria naval y el honor de Miguel Grau

Andina/Difusión

Lima 21 May. (ANDINA) -

A 147 años del Combate Naval de Iquique, ocurrido el 21 de mayo de 1879 durante la Guerra del Pacífico, se recordó la gesta liderada por el Gran Almirante del Perú, Miguel Grau Seminario, considerada símbolo de honor y humanidad en la historia naval del país.

Durante el enfrentamiento, el monitor peruano “Huáscar”, comandado por Grau, se enfrentó a la corbeta chilena “Esmeralda”, dirigida por el capitán chileno Arturo Prat Chacón. El combate culminó con el hundimiento de la nave chilena y el levantamiento del bloqueo del puerto de Iquique.

La Marina de Guerra destacó que, en medio del combate, Grau demostró no solo capacidad estratégica, sino también respeto por la vida humana al ordenar el rescate de 62 sobrevivientes de la “Esmeralda”, quienes fueron puestos a salvo a bordo del “Huáscar”.

Asimismo, se recordó que el héroe peruano devolvió la espada y pertenencias de Prat a su viuda, Carmela Carvajal, gesto que motivó que fuera reconocido históricamente como el “Caballero de los Mares”.

Cada 21 de mayo también se conmemora el Día de la Victoria y del Honor Naval, fecha en la que los marinos peruanos renuevan su compromiso con la defensa nacional y el desarrollo del país.

En ese contexto, se resaltó que el Gobierno promulgó en junio de 2023 la Ley 31765, aprobada por el Congreso de la República, que declara a Grau como “Precursor del Derecho Internacional Humanitario Aplicable a los Conflictos Armados en el Mar”.

La norma reconoce el accionar humanitario del héroe naval durante la campaña marítima de la Guerra del Pacífico, al priorizar la integridad y la vida humana del adversario y evitar pérdidas innecesarias en combate.

De igual modo, se recordó que en abril de 2019 la Sociedad Peruana de la Cruz Roja reconoció a Grau como “Precursor calificado del Derecho Internacional Humanitario en el Combate Marítimo”, distinción impulsada por la Asociación Nacional Pro Marina del Perú.

(FIN) NDP/JAM/CVC