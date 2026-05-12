Comisión de Constitución aprueba regulación específica sobre delitos de lesa humanidad

Andina/Cortesía

Lima 13 May. (ANDINA) -

La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 14337/2025-CR, que propone modificar el Código Penal para incorporar una regulación específica sobre los delitos de lesa humanidad.

El grupo de trabajo respaldó la iniciativa con 16 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, luego de un amplio debate en el que los parlamentarios expusieron posiciones a favor y en contra de la propuesta legislativa.

La iniciativa plantea incorporar el capítulo VI, denominado “Delitos de lesa humanidad”, dentro del Título XIV-A del Código Penal,referido a los delitos contra la humanidad.

Asimismo, propone añadir el artículo 324-A, con el objetivo de establecer una definición expresa de esta figura penal en el ordenamiento jurídico nacional.

De acuerdo con el texto aprobado

, una persona cometerá delito de lesa humanidad cuando realice, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y con conocimiento de dicho ataque, conductas como homicidio calificado, trata de personas, secuestro, violación sexual, desaparición forzada y tortura.

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Además,la propuesta fija una pena privativa de libertad no menor de 30 años hasta cadena perpetua,siempre que concurran elementos como el ataque generalizado o sistemático, la afectación contra población civil y el conocimiento del agente sobre la acción cometida.

El dictamen también establece que, cuando un hecho delictivo no reúna los requisitos para ser considerado delito de lesa humanidad, las autoridades deberán procesarlo como delito común, conforme a las sanciones previstas en el Código Penal.

Durante el debate, el congresista Fernando Rospigliosi, autor del citado proyecto de ley, defendió el dictamen y afirmó que la propuesta responde a una recomendación explícita del Tribunal Constitucionalcuando declaró constitucional la Ley 30107.

Seguidamente, lamentó que algunos magistrados acusan y dicten sentencias por delito de lesa humanidad contra militares y policías que combatieron y derrotaron al terrorismo, pero “nunca para los terroristas criminales que asolaron el país”.

En tanto, la congresista Ruth Luque (bancada BDP) cuestionó la iniciativa y sostuvo que el proyecto debía pasar a la Comisión de Justicia. Además, calificó la propuesta como una norma que podría favorecer la impunidad.

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