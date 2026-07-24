Comisión de Gracias Presidenciales declara improcedente solicitud de Pedro Castillo

Andina

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) informó a la ciudadanía que la Comisión de Gracias Presidenciales acordó, por unanimidad, declarar improcedente y archivar la solicitud de derecho de gracia común presentada por el expresidente José Pedro Castillo Terrones.

A través de un comunicado, se informa que

dicha solicitud no cumple con los requisitos legales en ninguno de los dos procesos penales del solicitante.

Recalcan que en el primer caso, por conspiración para la rebelión,“la investigación ya concluyó y el solicitante cuenta con una sentencia de primera instancia que se encuentra en apelación, por lo que no existe una etapa de investigación que se pueda cortar”.

En el segundo caso, por organización criminal y otros, la investigación preparatoria está totalmente dentro de los plazos legales vigentes y

no presenta el exceso de tiempo que exige la norma para aplicar esta gracia.

La institución informa que, a la fecha, se presentaron 17 pedidos de gracias presidenciales, 14 de los cuales fueron presentados por terceros y tres suscritas por el interno. Actualmente l

a Comisión de Gracias Presidenciales no tiene ningún expediente pendiente de atención.

“El Minjusdh reitera su compromiso con el respeto irrestricto a la Constitución, las leyes y el debido proceso”, concluye el comunicado.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });