Comisión Multisectorial fortalecerá coordinación de políticas de desarrollo económico

Andina/Fachada De La Presidencia Del Consejo De

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

El Gobierno oficializó hoy la creación de una Comisión Multisectorial de naturaleza permanente orientada a fortalecer la coordinación de las políticas nacionales, tanto sectoriales como multisectoriales, vinculadas al desarrollo económico.

El grupo de trabajo tiene como misiónmejorar el alineamiento de dichas políticas en los niveles nacional y subnacional bajo un enfoque territorial, según precisa https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2522999-1" target="_blank" class="ApplyClass">el Decreto Supremo Nº 089-2026-PCMpublicado en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano.

Esta nueva instancia, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), no solo monitoreará y supervisará la coordinación de políticas económicas, sino que tambiénpropondrá mejoras para fortalecer su alineamiento a largo plazo.

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La norma señala que el desarrollo económico enfrenta problemas públicos cuya atención requiere una articulación multisectorial y multinivel liderada por la PCM, para asegurar que las políticas coincidan con los instrumentos de planificación estratégica del Estado.

La comisión estará compuesta por representantes de la PCM (quien la preside) y otros 10 ministerios: Economía, Educación, Producción, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Vivienda, Comercio Exterior y Turismo, Trabajo, Desarrollo Agrario y Riego, y Ambiente.

Asimismo, participan el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE).

Los representantes, quienes deben tener rango de viceministro o ser servidores con poder de decisión, ejercerán sus funciones de manera ad honorem, precisa el DS.

Diagnóstico situacional

Entre las funciones principales de la comisión se encuentran la elaboración de informes sobre el estado de la coordinación de políticas nacionales de carácter sectorial y multisectorial relativas al desarrollo económico, así como recomendaciones, oportunidades de mejora y herramientas orientadas a mejorar dicha articulación.

Además,supervisará el cumplimiento de sus propios acuerdosy mantendrá relaciones de cooperación con el Consejo de Coordinación Intergubernamental. Se le otorga la facultad de conformar Equipos Técnicos de Trabajo para dichos fines.

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Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión puede convocar la participación, en calidad de invitados, de especialistas, entidades públicas y privadas, instituciones académicas y de investigación, organismos internacionales y otros actores, según sus necesidades.

La puesta en marcha de la Comisión deberá pasar por las siguientes etapas: designación de representantes, tres días hábiles desde la publicación del decreto que la crea; la instalación de la misma (en cinco días hábiles) y la elaboración del primer informe (15 días después de su instalación).

También se establece un plazo de 20 días posterior a la instalación para la propuesta del Reglamento Interno que contendrá la forma en que se realizan las convocatorias a las sesiones, el régimen de periodicidad, quórum, reglas de votación y de aprobación de acuerdos, entre otras disposiciones para su adecuado funcionamiento.

La Oficina de Cumplimiento de Gobierno de la PCM actuará como Secretaría Técnica de la comisión, encargándose del apoyo técnico y administrativo, así como de la custodia de actas y documentación. El funcionamiento de la comisión se financiará con cargo al presupuesto institucional de cada pliego involucrado, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

El Decreto Supremo lleva la rúbrica del presidente José María Balcázar, del titular del MTC y encargado de la PCM, Aldo Prieto, y de los ministros de Economía, Educación, Producción, Energía, Vivienda, Comercio Exterior y Turismo, Trabajo, Ambiente y Desarrollo Agrario.

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