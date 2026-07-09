Perú.- Comisión del Parlamento Andino aprueba marcos normativos en favor de las mujeres

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Lima 10 Jul. (ANDINA) -

La Comisión de Mujer y Género del Parlamento Andino aprobó dos marcos normativos orientados al desarrollo y la protección integral de niñas y adolescentes, así como a la prevención de la violencia digital contra mujeres y adolescentes.

Dichas iniciativas fueron impulsadas por la parlamentaria peruana Leslye Lazo Villón, quien sostuvo que estos proyectos responden a su compromiso con la defensa de la mujer.

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“El marco normativo sobre embarazo plantea medidas de acompañamiento integral en salud, educación y protección social; mientras que el de violencia digital propone protocolos regionales para prevenir la revictimización y garantizar espacios seguros en línea”, subrayó la legisladora andina.

En el Perú, el 8,4 % de las adolescentes de 15 a 19 años son madres o están embarazadas y, según cifras del 2024, el 14,4 % de las muertes maternas corresponden a menores de 19 años, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

Asimismo, en los países de la región andina, más del 60 % de mujeres jóvenes ha sufrido algún tipo de violencia en espacios digitales, de acuerdo con el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres (ONVM).

Aprobación definitiva

La parlamentaria Leslye Lazo señaló que las iniciativas aprobadas en la Comisión de Mujer y Género buscan aportar medidas concretas en favor de los derechos de las mujeres y adolescentes, en el marco de las competencias del Parlamento Andino.

“Este tipo de propuestas reflejan un compromiso real con la protección de niñas y adolescentes, y marcan un precedente en la región”, destacó, por su lado, Cecilia Barbieri, ex viceministra de la Mujer, al remarcar la importancia de que el Parlamento Andino apruebe políticas con impacto directo en la vida de las personas.

El siguiente paso es la revisión de dichas propuestas en la sesión plenaria del Parlamento Andino, donde se decidirá la aprobación definitiva de los marcos normativos planteados. De ser aceptados, se convertirán en decisiones oficiales y serán publicados en la Gaceta Oficial del Parlamento Andino.

(FIN) NDP/HTC/FHG