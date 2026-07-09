Comisión Permanente aprueba que día sábado sea no laborable por motivos religiosos

Andina/Comisión Permanente Aprueba Que El Sábado

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

Con 16 votos a favor, uno en contra y 6 abstenciones, la Comisión Permanente aprobó, en segunda votación, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 4610, que establece el sábado día no laborable compensable, a favor del trabajador público y privado que pertenece a una confesión religiosa cuyo día de descanso o de guardar coincida con aquel.

La propuesta, que busca garantizar el derecho de libertad de religión, señala queel trabajador pone en conocimiento del empleador la confesión religiosa a la que pertenecey si el día de descanso o día de guardar es sábado. La pertenencia del trabajador a la confesión religiosa se acredita con la constancia expedida por la autoridad respectiva de dicha confesión.

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Lashoras dejadas de trabajardurante el día de descanso o día de guardar establecido como no laborableson compensadas dentro de los diezdías naturales inmediatos posteriores o en la oportunidad que establezca el empleador.

Son nulos y carecen de efecto legal las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos o acuerdos individuales, las decisiones unilaterales del empleador o cualquier otro similar, en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajoque generen discriminación directa o indirecta por razón de religión, precisa la norma.

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En su disposición complementaria final, indica que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el plazo de 60 días calendario contados a partir de la vigencia de la presente ley, deberáadecuar la normativa correspondiente y desarrollar las disposiciones necesariaspara su aplicación.

El congresista Juan Burgos Oliveros (bancada de Lealtad Nacional), autor de la iniciativa, dijo que supropuesta garantiza el derecho a la libertad religiosa de los trabajadoresque por su creencia deben guardar el sábado el día de reposo como día sagrado.

“Se propone que ese día sea no laborable, pero compensable, remitiendo, permitiendo la recuperación de las horas no trabajadas dentro de los días posteriores o según la disposición del empleador”, expresó.

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