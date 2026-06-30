Perú.- Comunidad Andina saluda a Keiko Fujimori por elección como presidenta - Andina/Melina Mejía

Lima 30 Jun. (ANDINA) -

La Comunidad Andina saludó hoy a Keiko Fujimori Higuchi por su elección como presidenta de la República del Perú para el periodo 2026-2031.

Este mensaje fue realizado a través de un comunicado emitido a través de una

publicación en su redes sociales oficiales.

"La Secretaría General de la Comunidad Andina saluda a la señora Keiko Fujimori Higuchi por su elección como presidenta de la Republica del Perú para el periodo 2026-2031", manifestó.

Asimismo, el organismo internacionales reconoció "el espíritu democrático del pueblo peruano, que se expresó en una activa participación en los comicios electorales".

"En esa línea, reitera su disposición al próximo gobierno peruano para continuar articulando esfuerzos, a fin de fortalecer y profundizar el proceso andino de integración", señaló.

Precisó, además, queen el actual contexto de desafíos internacionales, con un alto impacto en la subregión andina, "resulta fundamental impulsar una mayor cooperación entre los países miembros y promover iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar de los más de 116 millones de ciudadanos andinos".

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