Perú.- Condenada a casi diez años de cárcel por corrupción la actual gobernadora de Lima

Archivo - La gobernadora de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Perú ha condenado este lunes a la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez, a cerca de diez años de cárcel por cargos de malversación y falsificación, una sentencia que ya ha sido recurrida por la dirigente.

El Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate, localidad a la provincia de Lima, ha dictaminado una pena privativa de libertad de nueve años y cinco meses contra Vásquez, quien además deberá pagar 100.000 soles (poco más de 25.500 euros) como indemnización al Estado por presuntas irregularidades en procesos de contratación pública.

En particular, la sentencia alude a las obras del centro cívico de Matucana, capital de Huarochirí, mientras Vásquez estaba al frente del consistorio --lo fue durante tres mandatos consecutivos, entre 2003 y 2014--. De acuerdo a las informaciones del diario peruano 'La República', estas obras quedaron inconclusas pese a que las administraciones públicas tuvieron que abonar un monto mayor al que realmente debió costar la construcción.

En este caso, Vásquez fue investigada tanto por apropiación de caudales públicos como por falsedad documental, puesto que se detectaron firmas falsificadas en resoluciones que permitieron el desembolso de los fondos.