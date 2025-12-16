Perú.- Condenados en Perú a 17 años de cárcel tres policías acusados de violar a una mujer trans en comisaría

Archivo - Policía de Perú en Lima - Carlos Garcia Granthon/ZUMA Pres / DPA - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Perú ha condenado a 17 años de cárcel a tres policías que han sido hallados culpables de violar a una mujer transgénero en una comisaría, un delito que se remonta al año 2008 y que incluye actos de tortura.

El caso, que ha llegado incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha llevado finalmente a la Justicia peruana a imponer esta amplia pena contra los agentes, identificados como Dino Ponce Pardo, Luis Quispe Cáceres y Juan León Mostacero.

Todos ellos han sido condenados por "los delitos de tortura agravada y violación sexual agravada en perjuicio de la mujer, perteneciente a la comunidad LGTBI", según ha informado el Poder Judicial en un mensaje difundido a través de su cuenta en X.

La mujer fue detenida en 2008 por los tres policías cuando se encontraba en la ciudad de Trujillo, en el departamento de La Libertad, en el norte del país, y sometida a torturas y abusos sexuales.

Este caso llevó a la Corte IDH a emitir la primera sentencia a favor de una persona de la comunidad LGTBI en el país, tal y como ha indicado la organización peruana Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que ha contribuido a la defensa legal de la víctima.

En abril de 2020, esta corte falló a favor de la víctima, ordenando al Estado peruano indemnizar a la demandante, así como a iniciar un proceso penal contra los supuestos responsables de los delitos cometidos.