Condenan a Vladimiro Montesinos en Perú por el asesinato de periodista

Archivo - Perú.- La Justicia peruana condena al exasesor de Inteligencia Vladimiro Montesinos por el asesinato de una periodista - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

PERÚ, 20 Mar (EUROPA PRESS)

La Justicia de Perú sentenció a Vladimiro Montesinos, exasesor de Inteligencia durante el gobierno de Alberto Fujimori, a una pena de 20 años de prisión por el delito de "homicidio calificado" vinculado al asesinato de Melissa Alfaro, periodista, y Víctor Hugo Ruiz León en el incidente de los sobres bomba el 10 de octubre de 1991.

Melissa Alfaro, quien se desempeñaba como jefa de Informaciones del semanario Cambio, perdió la vida al abrir un sobre que estaba envuelto en periódicos dentro de la redacción. Este hecho ocurrió en un periodo marcado por ataques contra activistas de izquierda en Perú bajo la administración de Fujimori. El trágico suceso, parte de la trama conocida como 'Sobres Bomba', involucra a otras víctimas además de Alfaro.

Aunque la Fiscalía solicitó 35 años de cárcel para Montesinos, este fue igualmente hallado culpable por el "homicidio calificado en grave tentativa" en relación con las muertes de Víctor Hugo Ruiz León, el activista Augusto Zúñiga Paz, el parlamentario de aquel entonces Ricardo Letts Colmenares y el periodista Carlos Arroyo Reyes.

Montesinos enfrenta varias condenas, incluyendo una sentencia de 19 años y 8 meses impuesta en 2024 por el asesinato de seis campesinos en 1992, en Pativilca, quienes fueron falsamente acusados de pertenecer al grupo guerrillero Sendero Luminoso. Además, en junio de 2023, recibió una condena de 25 años por el asesinato de Mariella Barreto Riofano, una agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, en 1997. Otros casos incluyen una condena de 17 años en noviembre de 2021 por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y 22 años en 2016 por la desaparición forzada de tres individuos, dos de ellos estudiantes, en 1993. También fue hallado culpable en 2006 por su implicación en el tráfico de armas a las FARC.

Capturado en Venezuela en junio de 2001 tras su fuga de Perú, Montesinos fue condenado a 25 años por su participación en las masacres de La Cantuta y Barrios Altos. Actualmente, cumple su condena en la prisión naval de El Callao, en Lima.