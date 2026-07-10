Congresista Aguinaga verifica proyectos de hospitales en Ferreñafe y lamenta paralización

Andina/Congresista Aguinaga Lamenta Paralización

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

En el marco de la última semana de representación, el congresista Alejandro Aguinaga realizó visitas inopinadas a los terrenos donde deben construirse el nuevo Hospital de Ferreñafe, en Lambayeque, y el Hospital I "Agustín Arbulú Neyra", este último anunciado en conjunto con EsSalud el 2024.

Aguinaga lamentó que, a pesar de las gestiones realizadas para cumplir el anhelo de la población de Ferreñafe por contar con un hospital que garantice servicios de salud, este no haya sido correspondido por el Gobierno Regional ni por Essalud, "comprobando la situación de abandono en el que se encuentran estos proyectos de construcción".

Aguinaga recordó que Ferreñafe es la provincia con mayores recursos por agricultura en la región Lambayeque, y que por ende corresponde que cuente con un hospital de primer nivel.

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Por ello, dijo, realizó esfuerzos para destrabar los problemas que impedían la aprobación de la Unidad Ejecutora y aseguró los primeros S/ 48 millones en el Presupuesto de 2024 para iniciar la construcción del Hospital de Ferreñafe. Sin embargo, estos recursos se usaron en la compra de maquinaria ante la eventualidad de un fenómeno del Niño que no llegó, anotó.

“Ferreñafe no tiene hospital ni de Essalud ni del sector salud. En los dos proyectos solo vemos terrenos baldíos. La población de Ferreñafe solo tiene frustración tras frustración”, enfatizó.

Indicó que la situación del proyecto Hospital I “Agustín Arbulú Neyra” de Essalud en Ferreñafe es más desolador. “En los últimos años, en ese terreno lo único que ha cambiado es el letrero donde se anuncia la construcción de ese hospital y la vegetación que ha crecido. No existe ningún avance a pesar de que en marzo se anunció el inicio de las obras”, afirmó.

Aguinaga recordó que, en julio de 2024, organizó una mesa de trabajo donde la entonces presidenta ejecutiva de Essalud,María Elena Aguilar, anunció que el proyecto del Hospital I “Agustín Arbulú Neyra” https://comunicaciones.congreso.gob.pe/damos-cuenta/congresi..." target="_blank" class="ApplyClass">estaba incluido en el Programa Multianual de Inversiones 2024-2026, mostrando incluido la resolución respectiva.

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“La presidenta del Essalud vino por gestión de mi despacho y trajo la resolución que declaraba la inclusión de este proyecto en el Programa de Inversiones, pero ya acaba el período multianual 2024-2026 y solo han pintado un muro que se convierte hoy en el reflejo de la ineficiencia, de la dejadez, de la desatención y la falta de comprensión para con el pueblo”, remarcó.

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