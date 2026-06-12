Congreso: Amplían hasta el 2029 beneficios tributarios para migrantes peruanos retornados

Andina/Difusión

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

El Pleno del Congreso de la República aprobó el dictamen que propone prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2029 la vigencia de los beneficios tributarios establecidos en la Ley 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado.

La iniciativa, sustentada por el congresista Víctor Flores Ruíz (bancada FP), presidente de la Comisión de Economía, responde a la necesidad de mantener los incentivos para los peruanos residentes en el exterior que decidan retornar al país, considerando que el plazo vigente de dichos beneficios vencerá el 13 de julio de 2026.

Entre los beneficios contemplados se encuentra la exoneración, por única vez, del pago de tributos para el ingreso al país del menaje de casa hasta por US$ 50 000, de un vehículo automotor hasta por el mismo monto y de instrumentos, maquinarias, equipos, bienes de capital, dispositivos médicos y otros bienes vinculados al ejercicio profesional o empresarial, hasta por un valor máximo de US$ 350 000.

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Durante el debate se destacó que la medida contribuirá a incentivar el retorno de los connacionales, promoviendo la transferencia de conocimientos, tecnología, experiencia laboral, activos y capitales adquiridos en el extranjero, lo que generará mayores oportunidades de desarrollo económico y social para el país.

Flores Ruíz recordó que laDefensoría del Puebloha señalado la importancia de implementar políticas públicas que faciliten un retorno seguro, digno y sostenible de los migrantes, garantizando su adecuada reinserción laboral, social y económica.

La propuesta fue aprobada con 95 votos a favor, ninguno en contra y 7 abstenciones. Posteriormente, acordó exonerarla de segunda votación con 88 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones. La ley entraría en vigor el 14 de julio de 2026.

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