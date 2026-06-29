Congreso analizará en conferencia impacto de la bicameralidad en la gobernabilidad

Archivo - Perú.- Elecciones 2026: conoce las funciones que cumplirá la Cámara de Diputados - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 29 Jun. (ANDINA) -

La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República realizará mañana 30 de junio la conferencia “El valor de la bicameralidad III: Gobernabilidad y equilibrio entre los poderes del Estado”, en donde se analizará el impacto que tendrá el retorno de dicho sistema tanto en el Parlamento como en la relación entre poderes del Estado.

El evento se desarrollará a las17:00 horasen el Auditorio Alberto Andrade Carmona, ubicado en el edificio Juan Santos Atahualpa del Congreso (avenida Abancay 209, Cercado de Lima).

"La actividad busca generar un debate sobre los desafíos que plantea este nuevo escenario institucional, especialmente en materia de gobernabilidad democrática, control político, calidad legislativa y estabilidad del país. Asimismo, permitirá reflexionar sobre el papel que cumplirá la bicameralidad en la búsqueda de un mayor equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo", informó la institución.

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En la conferencia participará el constitucionalista Enrique Ghersi, quien expondrá sobre la relevancia de este modelo parlamentario para fortalecer diferentes aspectos propios de una democracia representativa.

Además, se contará con la intervención del exprocurador anticorrupción Christian Salas, quien analizará la importancia de contar con instituciones sólidas y mecanismos de fiscalización más eficientes.

También participará en el evento Jaime Abensur, diputado electo por Fuerza Popular, quien abordará las oportunidades que ofrece la bicameralidad para mejorar la representación ciudadana.

Esta actividad del Poder Legislativo será deingreso libre,previa inscripción.