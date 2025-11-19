Congreso: se aprueba que consumidores ingresen alimentos y bebidas a conciertos

Lima 19 Nov. (ANDINA) -

La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso, que preside Katy Ugarte Mamani, aprobó hoy el dictamen que propone proteger la salud de los consumidores estableciendo normas para el ingreso de agua y alimentos para su consumo personal en conciertos.

La iniciativa aprobada se sustenta en los proyectos de ley 7887/2023-CR, 12963/2025-CR y 13062/2025-CR.La propuesta obtuvo 8 votos a favor, 5 votos en contra y ninguna abstención.

De acuerdo con Katy Ugarte Mamani el beneficio de la medida radica en restablecer“el equilibrio entre consumidores y organizadores, evitando que los ciudadanos sean obligados a consumir productos dentro de los recintos a precios desproporcionados o sin alternativas razonables”.

La propuesta, según el dictamen, fomenta la competencia y evita las posiciones de dominio dentro de los conciertos.

No obstante, se afirma,“los organizadores seguirán obteniendo ingresos por la venta interna de alimentos y bebidas, pero en un entorno de competencia abierta, lo que incentivará la mejora de la calidad, la innovación y los precios justos”.

La medida, define el documento, “fortalece el rol del Indecopi como autoridad en materia de consumo, dotándolo de una norma expresa que clarifica su competencia fiscalizadora y le permite actuar preventivamente, reduciendo los costos de litigio y procedimientos sancionadores”.

La congresista Adriana Tudela Gutiérrez sostuvo durante el debate que “mantenía su posición de que esta medida atenta contra la libertad de empresa y la libertad de contratación; la medida va a tener un impacto en el precio que van a pagar los consumidores. Además de que debían precisarse algunos conceptos”.

Cuarto intermedio

Con el objeto de realizar precisiones en los conceptos y alcances, y luego de amplios debates, la presidencia de la comisión aceptó ingresar a un cuarto intermedio dos iniciativas.

La primera es la que recae en el Proyecto de Ley 4621/2022-CR que, con texto sustitutorio, propone la Ley que establece normas para la publicidad, promoción y patrocinio de sucedáneos de la leche materna y otros alimentos infantiles.

La principal crítica fue planteada por el congresista Ernesto Bustamante Donayre, quien afirmó que la propuesta va más allá de promover la lactancia materna, y mostró su desacuerdo respecto a las prohibiciones establecidas en el artículo cuarto.

La segunda propuesta que ingresó a cuarto intermedio es la que recae en el Proyecto de Ley 4585/2022-CR que, con texto sustitutorio, propone la ley que modifica la Ley 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, en materia de publicidad de productos no saludables.

Según la parlamentaria Adriana Tudela Gutiérrez el texto propuesto es desproporcionado y arbitrario, y, evidentemente, inconstitucional. “Atenta contra la libertad de empresa y la libertad de expresión”, puesto que “al final les decimos a las empresas qué pueden decir y qué no”.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top4'); });